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Поплыла: Пугачева нашла приключения без Галкина

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Пока Максим в отъезде, Примадонна от души веселится

Видео с Аллой Борисовной показали мужу.

Отец семейства улетел на гастроли в Израиль. А пока он зарабатывает деньги, супруга тоже не скучает. Максим выложил в своем Instagram "видеопривет", который ему прислали из дома.

"Алла устроила вчера для детей путешествие по реке. Они счастливы", – поделился юморист.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Пугачева не только организовала для малышей активный отдых, но и сама с удовольствием к ним присоединилась. На кадрах видно, как Гарри с энтузиазмом орудует веслом. Красавица Лиза тоже наслаждается речной прогулкой. Ну а Примадонна решила устроить мини-концерт на открытом воздухе и затянула песню "Из-за острова на стрежень".

Публика умилилась при виде довольных ребятишек и порадовалась за счастливую Пугачеву. Подписчики оставили под записью множество восторженных комментариев. Присоединилась и коллега по цеху – Лолита Милявская (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Потрясающие дети! Потрясающие плоды воспитания!! Каждый раз искренне восхищаюсь ! Хороших концертов!" – написала звезда.

Остальные не отставали:

"Какие классные!!!😍👏👏👏Аллочка даже спела народную песню", "Отличная прогулка👍 Алла молодец", "Мудрая мать-счастливые дети! Классно то как", "Счастливые дети растут у счастливых родителей".

Ранее в Сети появилось видео с расшалившейся молодой Пугачевой.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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