"Я ухожу": Собчак сматывается после скандала

Новое шоу телеведущей никого не оставило равнодушным

В последние дни Instagram Ксении Собчак превратился в площадку для горячих обсуждений: подписчики звезды продолжают комментировать выпуск ее YouTube-программы. Журналистка пыталась оправдаться перед комментаторами, но они не прекращают заваливать ее гневными сообщениями.

"Старик Эйнштейн все-таки был прав: есть две безграничные вещи на свете: человеческая глупость и вселенная. Кстати насчет второго он был не уверен",

– подписала Собчак.

За ночь пост собрал почти 800 комментариев, где в глупости обвиняли саму телеведущую. Видимо, не выдержав этого, она опубликовала пост с лаконичной надписью: "Я ухожу, ухожу красиво!".

"Уходите, вы уже всех достали со своими сплетнями", "Надо думать прежде чем говорить", "Завистливая и трусливая особа", "Сами накосячили, а всех в глупости обвиняете", "У вас синдром Наполеона", "Опять оправдываетесь", "Стыдно за вас", "Вы злая змея", "Сматываетесь после позора?",

– раскритиковали пользователи.

Шкал негатива обрушился на Ксению Собчак после выхода ее передачи "Осторожно, Собчак", где она столкнула лбами шесть девушек: трех светских львиц и трех зарабатывающих в соцсетях.

Сначала зрители жестко прошлись по светским дамам – подругам Ксении, обвиняя их в высокомерии. Женщины не выдержали и рассказали в социальных сетях, что в невыгодном свете их выставила сама Собчак.

Я считаю важным пояснить, что шла на съёмки совершенно другой программы. О том, под каким заголовком и с какой подачей выйдет выпуск, я тогда не подозревала. Их намерено посадили напротив, хотя к искусственно разгоревшемуся конфликту я отношения не имела абсолютно никакого. Беседу, в которой я уже была скорее вынуждена участвовать, модерировала Ксения,

- высказалась подруга Ксении Наталья Якимчик.

Похоже, что подруг у телеведущей стало немного меньше. Еще одна светская львица была вынуждена закрыть комментарии в социальных сетях, так как злопыхатели начали заваливать ее оскорблениями. Третья участница шоу пошла еще дальше – наладила отношения с девушками, с которыми конфликтовала на шоу.

Крайней во всей ситуации осталась сама Собчак – ее критикуют зрители, подруги и даже Ольга Бузова, по которой она в очередной раз прошлась, рассказав историю о том, что дизайнерам стыдно, что ведущая "Дома-2" носит их дорогие вещи.

"Почти ни один выпуск Ксении Собчак, и многих других блоггеров не обходится без обсуждения меня",

– пожаловалась Бузова.

Скандальный выпуск Ксении Собчак можно назвать ее успехом на YouTube. За несколько дней он собрал 2,5 млн просмотров, а вот хорошие отношения разрушил: подруги получившимся шоу недовольны, в социальные сетях сплошь негативные комментарии.