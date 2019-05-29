"Счастливый день": любовник Собчак получил высокую должность

В конце июня режиссер приступит к работе на новом месте

Константин Богомолов станет новым художественным Театра на Малой Бронной 25 июня. Он уже успел познакомиться с труппой, которая, по словам источников, приняла его очень хорошо – без протестов и негатива.

"Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге <...> Этот сезон для него последний <...> Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову, с тем чтобы он осуществлял художественное руководство театра",

– цитирует руководителя департамента культуры Москвы "ТАСС".

Театр на Малой Бронной уже знаком Богомолову, в 2007 г. он поставил на его сцене один из первых спектаклей "Много шума из ничего" - сообщает "Национальная служба новостей".

У некоторых пользователей интернета возник вопрос, а будет ли Ксения Собчак играть у режиссера, с которым состоит в любовной связи. Ранее она же выступала на одной сцене с первым мужем Максимом Виторганом в Театре наций.

В отношениях у Богомолова и Собчак, похоже, настоящая идиллия. Они часто вместе отдыхают, могут и станцевать, и по Парижу прогуляться, а по Сети ходят слухи и об интересном положении бывшей ведущей проекта "Дома-2".

Официальных комментариев о новом назначении возлюбленного Ксения Анатольевна не дала, но разместила в Instagram интересный пост.

"Сегодня – очень счастливый день",

- написала Собчак.