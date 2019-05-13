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"Мерзость": Собчак разнесли за непристойный вид

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Хамство теледивы не осталось незамеченным

Ксения Собчак в очередной раз ошарашила своих поклонников и недоброжелателей эпатажной выходкой.

На своей страничке в Instagram журналистка разместила фото в футболке модного бренда, причем на груди у Ксении было написано пожелание отправить всех желающих по известному адресу.

"Как говорится "to whom it may concern" ("всем, кого это касается" – перевод с английского)" 

– подписала свое фото Собчак.

Выходка Ксении возмутила интернет-пользователей:

"Все-таки хамство это ее главная черта!", "Собчак как подросток себя ведет...не смешно...даже не забавно!", "Вот вроде умная женщина...", "Да плевать я на нее хотела!Она простой народ считает быдло, а вы ей пишете какая у нее футболка классная. Фу! Ее рот – это помойка отстойная!", "И это женщина? Только остается плюнуть ей вслед,такая у нее ненависть к людям", "Зеркала перед ней,во весь рост,не хватает".

Кое-кто предположил, что по известному всем россиянам адресу Ксения решила отправить своего бывшего супруга Максима Виторгана:

"Для Максимки фото явно", "Хороший был у тебя муж – Виторган..."

Но нашлись и такие, что решили, что адресат пожелания – нынешний возлюбленный Собчак, режиссер Константин Богомолов:

"Ксюха,это ты Богомолова послала?Чет вас не видео вместе..Все ,любовь прошла– завяли помидоры????ну тогдЫ пора домой,там Максимка ждет.поляну накроет, с возвращением" блудной жены* отметите..при свечах романтический вечер встретите..конфетное букетный период устроите..ждем-с развязки.Горько,горько,да ладно, гульнула,с кем не бывает,,щас одумалась за ум взялась .простит грешную".

Впрочем, некоторым подписчикам Ксении ее наряд понравился:

"Ооо я тож хочу такую футболку", "Иногда не хватает такой футболки", "Коротко и ясно. Простенько и со вкусом. Красивая и смелая. Молодец".


Кое-кто вспомнил, что совсем недавно Собчак грезила и о карьере политика:

"Ксения, а Вы еще и кандидат в президенты РФ. Как можно носить Вам такую футболку?", "И эта мерзость хотела стоять у руля огромной страны", "Это предвыборный слоган для будущих выборов в президенты". 

Самый добрый комментатор написал под постом Собчак:

"Мне жаль Вас, Ксения... Вы глубоко несчастный человек. ..." (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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