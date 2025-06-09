Алсу намекнула на возможное воссоединение с Абрамовым

Россияне пытаются отговорить звезду от опрометчивого шага

Алсу вызвала у своих поклонников подозрения относительно возможного воссоединения с бывшим мужем Яном Абрамовым, опубликовав на просторах интернет-пространства философский пост.

41-летняя певица рассказала, что недавно закончила читать книгу об отношениях, которая помогла ей взглянуть иначе на причины семейных конфликтов. Она поняла, что для прочных и счастливых отношений важно уметь качественно обсуждать прошлое с партнером.

По нынешнему мнению звезды, если воспринимать трудности, которые пережил любимый человек, это помогает больше сочувствовать ему, понимать и принимать его, а также перестать видеть в нем врага. Она добавила, что из всего этого сделала вывод: сопереживание и принятие проблем прошлого друг друга могут стать основой для отношений мечты. Певица призналась, что теперь ей предстоит научиться "применять этот опыт на практике".

Часть подписчиков поддержала ее слова, отметив, что это правильный взгляд на отношения. Но многие другие отреагировали с тревогой, посчитав, что артистка собирается простить Абрамову измены и вернуться к нему.

Перепуганные поклонники пишут, что в зрелом возрасте не стоит верить в сказки о всепрощении и отношениях гробовой доски. Люди отметили, что бывший муж явно не пытался разбираться в ее проблемах. Многие раскритиковали идею оправдывать поведение Абрамова его травмами из детства и призвали певицу научиться любить себя.

К слову, недавно Алсу раскрыла детали своей будущей свадьбы.