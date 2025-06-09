Бледанс на концерт в Кремле надела огромные красные крылья

Эвелина Бледанс эпатировала публику в Кремле
Эвелина Бледанс. Кадр: соцсети
Знаменитость умеет удивлять

Эвелина Бледанс вновь эпатировала публику своим ярким образом. В Кремлевском дворце она появилась с большими красными крыльями за спиной. Необычное платье привлекло внимание всех вокруг.

Артистка выбрала такой эффектный наряд специально для концерта для детей, чтобы создать на сцене особую атмосферу. Вместе с ней за кулисами был ее наследник Семен, который с любопытством рассматривал крепления на платье.

В узком коридоре между гримерками актрисе с ее гигантскими крыльями было сложно передвигаться. Супруг Марины Девятовой с большим трудом был вынужден протискиваться рядом с нарядом, чтобы сделать фото по просьбе самой звезды.

Снимки этого яркого момента появились на сайте "Московского комсомольца". Поклонники актрисы смогли оценить ее фантазийный образ. Бледанс снова доказала, что умеет удивлять публику артистизмом и всегда делает свои выступления незабываемыми.

К слову, недавно артистка рассказала, какими блюдами балует своих близких.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
По теме

Российские войска нанесли стратегический удар по Киеву

Генштаб ВСУ продолжает отрицать продвижение противника

Путин экстренно выехал в Кремль посреди ночи: что случилось

Кадры с проездом президентских автомобилей появились в Сети

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей