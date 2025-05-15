Бледанс рассказала, какими блюдами балует своих близких

Знаменитость любит проводить время на кухне

Эвелина Бледанс призналась, что с особым удовольствием радует близких домашней едой. Артистка кокетливо призналась, что наибольшую гордость испытывает за фирменный ягодный пирог, именно этот десерт она чаще всего готовит для друзей. Актриса уверена, что у нее пирог получается особенно удачно, и считает его настоящим кулинарным шедевром.

Кроме сладкой выпечки, в арсенале звезды есть и соленья. Она рассказала, что ее малосольные огурцы и бочковые помидоры неизменно вызывают восторг у гостей. Многие из них, попробовав угощение однажды, каждый раз просят добавку, и для актрисы это лучшая похвала.

Домашняя кухня стала для звезды способом проявлять заботу и любовь. Хотя она известна публике как актриса ярких и дерзких образов, в жизни Бледанс находит радость в простых вещах, в том числе, и в угощениях, приготовленных своими руками.