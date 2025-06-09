Times: заход ВС РФ в Днепропетровскую область нанес стратегический удар по Киеву

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Российская армия нанесла стратегический удар по Украине, поскольку впервые с начала конфликта смогла продвинуться в сторону Днепропетровской области. Об этом пишет The Times.
ВС РФ приблизились на почти 30 км к Сумам. Также, по сообщению российских источников, танковое подразделение достигло запада Донецкой области и серьезно продвинулось в направлении Днепропетровской области.
"Ввод войск ознаменовал бы значительный символический и стратегический удар для Украины", – пишут западные журналисты.
При этом украинская сторона утверждает, что ВСУ продолжают удерживать участок фронта, отражая атаки.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" достигли западной границы ДНР и продолжают наступательные действия на территории Днепропетровской области.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления Киева по поводу сопротивления российским войскам в регионе, указывал, что противник отказался признавать реалии в переговорах, поэтому получит новые, но уже на земле.
Ранее разведчик армии РФ рассказал об операции под Работино с разгромом колонны ВСУ.
Глава региона поделился последними подробностями