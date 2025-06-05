Зеленский стал посмешищем на российском ТВ из-за одной детали

Зеленский стал посмешищем на российском ТВ из-за одной детали
Кадр "Место встречи", НТВ
Президент получил новое прозвище

Российские журналисты, составляя сюжет о реакции Владимира Зеленского на предложение делегации России о двух-трехдневном перемирии, протитровали его неожиданным образом. В ролик отказались вставлять его имя и должность, заменив все на лаконичные "существо" и "грязный рот". На это обратили внимание в Сети.

Напомним, ранее Зеленский назвал "идиотами" представителей российской делегации за предложение о прекращении огня на пару дней. Россияне полагают, что новый титр был своеобразной отместкой главе Украины на оскорбление.

Кадр "Место встречи", НТВ

При этом в основном сюжете ведущие шоу "Место встречи" называли Зеленского исключительно "террористом". 

Россияне отреагировали на инициативу журналистов, отметив, что им было смешно видеть такую приписку к украинскому президенту. 

"Давно пора было так сделать",

"Это его еще мягко назвали, есть слова и пообъективнее. Можно у Медведева уточнить",

"Его так Лавров называл", – пишут люди в комментариях.

Ранее Кошкович указывал на испуг Зеленского из-за возможного ответа РФ на атаку ВСУ.

Источник: соцсети
По теме

В НАТО предъявили права на Черное и Балтийское моря

Западные страны намерены нарастить там свое присутствие

В Британии объявили Киеву плохие новости после атаки на аэродромы РФ

Всушники зря стараются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей