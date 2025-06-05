Зеленский стал посмешищем на российском ТВ из-за одной детали

Президент получил новое прозвище

Российские журналисты, составляя сюжет о реакции Владимира Зеленского на предложение делегации России о двух-трехдневном перемирии, протитровали его неожиданным образом. В ролик отказались вставлять его имя и должность, заменив все на лаконичные "существо" и "грязный рот". На это обратили внимание в Сети.

Напомним, ранее Зеленский назвал "идиотами" представителей российской делегации за предложение о прекращении огня на пару дней. Россияне полагают, что новый титр был своеобразной отместкой главе Украины на оскорбление.

При этом в основном сюжете ведущие шоу "Место встречи" называли Зеленского исключительно "террористом".

Россияне отреагировали на инициативу журналистов, отметив, что им было смешно видеть такую приписку к украинскому президенту.

"Давно пора было так сделать",

"Это его еще мягко назвали, есть слова и пообъективнее. Можно у Медведева уточнить",

"Его так Лавров называл", – пишут люди в комментариях.

Ранее Кошкович указывал на испуг Зеленского из-за возможного ответа РФ на атаку ВСУ.