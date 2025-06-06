Пашутин резко высказался о возвращении Хаматовой в Россию

По его мнению, беглая знаменитость думает только о деньгах

Народный артист России Александр Пашутин не хочет, чтобы Чулпан Хаматова снова приезжала в страну после своего бегства. Актер заявил, что крайне резко относится к коллеге после ее поступка.

Некоторое время назад Хаматова призналась, что скучает по Москве и хотела бы в нее вернуться. Пашутин считает, что такое желание у актрисы возникло из-за недостатка денежных средств – все же ее российские заработки не идут ни в какое сравнение с зарубежными.

"Они все эти уехавшие идиоты, безграмотные, безграмотные идиоты, понимаете. Другое дело, что за мной было военное Суворовское училище, я ребенок войны, понимаете, я все это помню, а, у них только бабки, у них в глазах только бабки, понимаете? Поэтому они все предатели", – заявил он.

Ранее Хаматова заявила, что вернулась бы в Москву если бы у нее не было троих детей. Сейчас же она переживает за их безопасность в родной стране, а потому предпочитает оставаться в Латвии.