Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Быстро перестроилась": Собчак начала новую жизнь за границей

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущей припомнили острые высказывания

Ксения Собчак делится с подписчиками снимками из Узбекистана. Цель поездки знаменитость не раскрыла, но призналась, что здесь у нее не только появились новые подруги, но и началась новая жизнь.

"Новая жизнь – новые подруги!!! Девочки рассказали мне, у гробницы Тимура, что в его мощах – дух войны, который нельзя тревожить",

– написала Ксения.

Телеведущая рассказала, что именно в день, когда начали перевозить мощи завоевателя Тимура, началась Великая Отечественная война, а сама она верит в дух войны и считает, что в некоторых он жив всегда.

Пока Собчак посещала местные достопримечательности и скупала в лавках сувениры, в ее социальных сетях велось горячее обсуждение острого высказывания телеведущей. Несколько лет назад в эфире одной из телепередач Собчак поддержала мнение о том, что в Узбекистане никто не знает, кто такой Пушкин. Тогда пользователи оскорбились мнением звезды и сняли видео, в котором наизусть читали стихи известного автора.

Сейчас же многие подписчики бывшей ведущей проекта "Дом-2" возмутились ее поведением. Многие считают, что Собчак не должна посещать святые места, так как в обычной жизни она ведет себя недостойно.

"Там и оставайся", "Быстро перестроились", "Раньше как недалекая дама легкого поведения одевалась, а сейчас прям приличная", "Пытаетесь изобразить святость?", "Ксения, что вы пытаетесь изобразить?", "Забыли, как нас оскорбляли?", "Кто вас пустил в святое место?",

– прокомментировали пользователи.

Ранее Ксения Собчак побывала в гостях у Филиппа Киркорова и заглянула в его шикарную гардеробную. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Наглость – замена счастью": в Киеве собрались за арестованными моряками и кораблями

Незалежная готовится встречать провокаторов

С "Союзом" случилось ЧП

Инцидент запечатлели на видео

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей