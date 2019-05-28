"Быстро перестроилась": Собчак начала новую жизнь за границей

Телеведущей припомнили острые высказывания

Ксения Собчак делится с подписчиками снимками из Узбекистана. Цель поездки знаменитость не раскрыла, но призналась, что здесь у нее не только появились новые подруги, но и началась новая жизнь.

"Новая жизнь – новые подруги!!! Девочки рассказали мне, у гробницы Тимура, что в его мощах – дух войны, который нельзя тревожить",

– написала Ксения.

Телеведущая рассказала, что именно в день, когда начали перевозить мощи завоевателя Тимура, началась Великая Отечественная война, а сама она верит в дух войны и считает, что в некоторых он жив всегда.

Пока Собчак посещала местные достопримечательности и скупала в лавках сувениры, в ее социальных сетях велось горячее обсуждение острого высказывания телеведущей. Несколько лет назад в эфире одной из телепередач Собчак поддержала мнение о том, что в Узбекистане никто не знает, кто такой Пушкин. Тогда пользователи оскорбились мнением звезды и сняли видео, в котором наизусть читали стихи известного автора.

Сейчас же многие подписчики бывшей ведущей проекта "Дом-2" возмутились ее поведением. Многие считают, что Собчак не должна посещать святые места, так как в обычной жизни она ведет себя недостойно.

"Там и оставайся", "Быстро перестроились", "Раньше как недалекая дама легкого поведения одевалась, а сейчас прям приличная", "Пытаетесь изобразить святость?", "Ксения, что вы пытаетесь изобразить?", "Забыли, как нас оскорбляли?", "Кто вас пустил в святое место?",

– прокомментировали пользователи.

Ранее Ксения Собчак побывала в гостях у Филиппа Киркорова и заглянула в его шикарную гардеробную.