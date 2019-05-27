Сумки по полмиллиона: ведущая "Дома-2" выставила роскошь напоказ

Знаменитость ответила на самый волнующий вопрос поклонников

Ксения Бородина похвасталась в Instagram своим дорогостоящим аксессуаром. Оказалось, что одна из сумок ведущей проекта "Дом-2" стоит примерно 500 тысяч рублей. Именно эту сумму нужно заплатить за Hermes Birkin. Эту модель изготавливают только на заказ, а каждый экземпляр имеет свой номер. Иногда получить эту дорогую сумку можно только через несколько лет ожидания – отсюда и высокая цена.

Деньги на такой дорогой аксессуар Бородина смогла скопить благодаря работе на телепроекте "Дом-2" и своему аккаунту в Instagram. Несколько лет назад она вошла в список Forbes, заработав 55 миллионов за год. С того времени доходы знаменитости, скорее всего, возросли.

Однако, тратить свои деньги Бородина готова не на все. Например, купить дерево за такую сумму она не решится.

Коллега Бородиной по "Дому-2" Ольга Бузова зарабатывает гораздо больше. Кроме денег за ведение шоу и заработка в социальных сетях девушка дает много концертов по всей стране. Несколько лет назад Бузова смогла получить за год почти 270 миллионов рублей.

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