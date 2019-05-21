"Уникальная": Киркоров отправился в Париж с красоткой

Нибиру
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Филипп Киркоров поздравил Олесю Судзиловскую с днем рождения в Instagram. Популярной актрисе исполнилось 45 лет. С королем эстрады она познакомилась на снимках его клипа, снятого во Франции, где она играла его возлюбленную.
С тех пор у Судзиловской и Киркорова завязались теплые отношения. В честь юбилея актрисы певец написал ей восторженный пост.
"Красивая, невероятно талантливая, очень трогательная и ранимая, <…> твоя благотворительная деятельность, твое творчество и талант, все это делает тебя уникальной и притягательной личностью с большой буквы",
– высказался артист.
Не остался в стороне и Николай Басков – Судзиловская стала одной из героинь его нового клипа, длительность которого почти 20 минут.
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