"Сочная": звезда "Дома-2" снялась в купальниках

Сексуальная девушка разыграет встречу с собой

Маргарита Овсянникова поделилась кадрами с фотосессии в откровенных купальниках. Бывшая участница без стеснения позирует без одежды и демонстрирует немаленький бюст.

Под одним из снимков девушка проводит конкурс, главный приз которого, съемка с Маргаритой. Поклонники оценили эротичный вид телезвезды, а вот ее идею не оценили: кое-кто решил, что таким образом звезда "Дома-2" продвигает свое тело.

"Тебе не стыдно?", "Ты спишь за деньги?", "Ужас, ни стыда, ни совести", "Шикарный вид", "Классный наряд", "Богиня", "Эскортница", "Сочная", "Фигуристая", "Фото огонь", "Какая красота", "Бомба", "Совершенство", "Такая горячая",

– прокомментировали подписчики.

Восхищенные сообщения от фанатов красотки сменяются критикой неумелой обработки снимком. Часть пользователей считает, что звезда "Дома-2" переборщила с фотошопом и стала совсем не похожа на себя.

"Море фотошопа", "Это перебор", "Ты как пластикатовая", "За фотошопом не увидеть тебя настоящую", "Столько фотошопа, что глаза болят", "Вообще не узнать, на Бузова больше похоже",

– посчитали подписчики Овсянниковой.

Ранее Ксения Бородина рассказала правду о сценарии и ролях на "Доме-2".