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Навка и Боня сверкнули бюстом перед иностранцами

Виктория Бони. Фото: instagram.com/victoriabonya
Русские красавицы удивили выходом

Фигуристка Татьяна Навка и бывшая звезда "Дома-2" Виктория Боня стали гостьями Каннского кинофестиваля. На мероприятии российские знаменитости появились во всеоружии: в роскошных платьях, украшениях и, конечно, с большим декольте. Кажется, будто звезды соревнуются друг с другом в красоте груди.

Выход Виктории Бони оказался пафосным и помпезным. Девушку сопровождали не менее тридцати охранников. Чем вызвано такое повышенное стремление к безопасности, непонятно. Бывшую участницу "Дома-2" вели словно королевскую особу.

Подписчики Виктории только посмеялись над ее "конвоем".

"Кроме толпы охранников людей особо и нет. Любят цену себе набить дамы наши", "Охрана для образа?", "Это же охрана с красной дорожки, с которой вас выпроводили и даже "конвоировали",

– шутят комментаторы.

Появление Татьяны Навки было более скромным. Спортсменка призналась, что счастлива находиться среди выдающихся личностей.

"А могла ли маленькая я представить, что когда-то вот так вот смогу пройти по красной ковровой дорожке Каннского фестиваля?! А почему бы и не... Да?! Это потрясающие эмоции и чувства! Особенно, когда вокруг тебя столько выдающихся личностей!

– подписала снимок Навка.

Многие комментаторы отметили, что выглядит бывшая фигуристка шикарно, однако, они не понимают, как она попала на мероприятие.

"Думала, чтобы попасть на красную дорожку в Каннах, нужно стать гением в кинематографе. Прочее появление является хвастовством", "Все бы так смогли, с таким мужем", "Фигуристам надо кататься", "Просто правильно мужа выбрали",

– высказались пользователи. 

Ранее Виктория Боня призналась, что не стесняется методов своего заработка.

Дарья ПЕТРОВА
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