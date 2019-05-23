Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Вертелась как могла": подруга раскрыла прошлое Гузеевой

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Однокурсница звезды до сих пор обижена на нее

Лариса Гузеева знакома многим именно по роли кроткой бесприданницы в "Жестоком романсе", но в жизни знаменитость ведет себя совсем по-другому: не стесняется в выражениях и обладает сильным характером.

Однокурсница Гузеевой рассказала, что такой звезда была всегда.

"Мальчишки сходили от нее с ума, и было от чего – красивая, интересная, экстравагантная, худенькая, с большой грудью, ясными голубыми глазами... Но как только открывала рот, портрет несчастной бесприданницы сразу исчезал",

– делится Ирина Коваленко.

Причину такого жесткого характера красавицы ее знакомая видит в непростой жизни артистки. Девушке все приходилось тащить на своем горбу, искать деньги на одежду и еду.

"Она ведь из очень простой, небогатой семьи. Одевалась всегда скромно, но со вкусом. Чтобы приобрести дефицитную модную обновку, вертелась как могла",

цитирует подругу Ларисы Гузеевой StarНit.

Женщина признается, что побаивалась высокомерную Гузееву, которая еще во время учебы начала сниматься у известных режиссеров. Жить в общежитии с 6 девочками будущей знаменитости не хотелось – она перебралась к молодому человеку.

Даже в те голодные годы Гузеева не теряла оптимизма и изобретательности. Когда из еды у нее остались только мука и томатная паста, она приготовила из простых ингредиентов своеобразные пельмени и накормила всех гостей.

Последние годы старые подруги практически не общаются: все из-за резкого высказывания актрисы.

"Гузеева озвучила мысль, что якобы с ней учились девочки-уродки и мальчики – полные идиоты. Так вот, Гузя, поздравляю, сейчас вокруг тебя одни красавицы, а общаешься ты, наверное, только с умными мужчинами. Всех благ!",

– едко ответила женщина.

Ранее в Сети обсудили вызывающее поведение Ларисы Гузеевой на съемках передачи. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Мечта обречена: ЕС оставит украинцев с пустыми карманами

Незалежной не удастся выжить за счет Запада

СССР исключили из победителей Второй мировой

Процесс переписывания истории идет полным ходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей