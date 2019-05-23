"Вертелась как могла": подруга раскрыла прошлое Гузеевой

Однокурсница звезды до сих пор обижена на нее

Лариса Гузеева знакома многим именно по роли кроткой бесприданницы в "Жестоком романсе", но в жизни знаменитость ведет себя совсем по-другому: не стесняется в выражениях и обладает сильным характером.

Однокурсница Гузеевой рассказала, что такой звезда была всегда.

"Мальчишки сходили от нее с ума, и было от чего – красивая, интересная, экстравагантная, худенькая, с большой грудью, ясными голубыми глазами... Но как только открывала рот, портрет несчастной бесприданницы сразу исчезал",

– делится Ирина Коваленко.

Причину такого жесткого характера красавицы ее знакомая видит в непростой жизни артистки. Девушке все приходилось тащить на своем горбу, искать деньги на одежду и еду.

"Она ведь из очень простой, небогатой семьи. Одевалась всегда скромно, но со вкусом. Чтобы приобрести дефицитную модную обновку, вертелась как могла",

– цитирует подругу Ларисы Гузеевой StarНit.

Женщина признается, что побаивалась высокомерную Гузееву, которая еще во время учебы начала сниматься у известных режиссеров. Жить в общежитии с 6 девочками будущей знаменитости не хотелось – она перебралась к молодому человеку.

Даже в те голодные годы Гузеева не теряла оптимизма и изобретательности. Когда из еды у нее остались только мука и томатная паста, она приготовила из простых ингредиентов своеобразные пельмени и накормила всех гостей.

Последние годы старые подруги практически не общаются: все из-за резкого высказывания актрисы.

"Гузеева озвучила мысль, что якобы с ней учились девочки-уродки и мальчики – полные идиоты. Так вот, Гузя, поздравляю, сейчас вокруг тебя одни красавицы, а общаешься ты, наверное, только с умными мужчинами. Всех благ!",

– едко ответила женщина.

Ранее в Сети обсудили вызывающее поведение Ларисы Гузеевой на съемках передачи.