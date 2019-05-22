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Кладбищенские цветы: Гузеева разрыдалась на съемках из-за подарка

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Давай поженимся" устроила сцену невесте

Нешуточные страсти разгорелись во время очередного эфира популярной телепередачи.

Невеста решила удивить ведущих и вручила Василисе Володиной, Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой букеты из искусственных цветов и конфет. Женщина пояснила, что это ее хобби и такие подарки она делает всем знакомым, когда есть повод. Гузеева отреагировала весьма резко. Артистка удивленно воззрилась на невесту и заявила, что такие цветы не покупает даже на кладбище, а затем спрятала подношение под стол. Смутил букетик и Сябитову, которая поступила аналогично.

Невеста тоже оказалась с характером. Она ушла с площадки, заявив, что не хочет сниматься, если ее так воспринимают. Чуть позже мир был восстановлен, Гузеева успокоила героиню и призналась, что сама всплакнула в перерыве.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Скандал в эфире "Давай поженимся" тем временем уже обсуждают в Сети. Часть пользователей укорила ведущих, обвинив в нетактичном поведении. Другие и вовсе предложили сменить Сябитову и Гузееву. Впрочем, обожателей обеих дам было гораздо больше (орфография и пунктуация сохранены).

"Смените уже ведущих! Ну надоели эти старые перечницы, вечно недовольные, жирные жабы. Все этих бабкам не то и не так", "Как их можно не любить?", "Как я люблю Гузееву)) Бомбическая женщина))", "Ведущие должны быть более корректными, а то уже земли под собой не видят,ну есть у человека хобби, принес подарок,чего выделываться?любому станет неприятно...", "Обожаю Розу",

– написали зрители.

Ранее Гузеева рассказала о большом счастье.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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