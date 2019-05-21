Гузеева рассказала о своем большом счастье

Ведущая "Давай поженимся" раскрыла один секрет

Лариса Гузеева путешествует. Теперь она находится в Германии, о чем сообщила на коротком видео, опубликованном в сторис Instagram. И рассказала о своем большом счастье. Оно, заявила артистка, в том, что до нее там никому нет дела и ей ни до кого.

В ролике артистка показала улицу. Снимала все, что попадалось на пути, – дома, машины, зелень, людей.

Гуляя, Лариса вела неторопливую беседу. И в очередной раз продемонстрировала свое прекрасное чувство юмора.

Сначала ответила на вопрос фанатов: "Я в Берлине не живу, я здесь отдыхаю". И, пояснив, что это возможно, так как германцам нет до нее никакого дела, а ей – до них, заключила:

"И, как оказалось, в этом мое большое счастье. Чего и вам желаю".

Ранее там же, в столице Германии, звезда экрана сняла веселое видео. В нем она шутливо призналась, что может заблудиться между двух домов и сразу запаниковать.



Артистка и телеведущая не раз блистала своим искрометным юмором. Не так давно она заявила, что собирается изменить внешность, и показала мастера, к которому пришла за этим, отметив, что он у нее "такой красавчик".

Звезда передачи "Давай поженимся" постоянно общается с фанатами в соцсети. Она делится и радостью, и горем, и постельными сценами, и пикантными кадрами. Это всегда находит отклик. Поклонники рассказывают любимице о своей жизни и переживаниях и хвалят ее: "Лариса!!!! Вы замечательная! Пример всем женщинам! Люблю вас всем сердцем и душой".

Бывает и так, что не всем приходится по вкусу показанное или написанное Гузеевой. Но она умеет ответить, бывает и резка.