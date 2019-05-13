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"Ничего такого страшного": Гузеева засветилась в постели

Лариса Гузеева. Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva_
Звезда "Давай поженимся" показала интригующий кадр

Лариса Гузеева нередко делится с поклонниками эпизодами из личной жизни. На свежем видео в сторис она показалась в кровати.

Артистка лежит, накрытая сверху, и пикантных деталей не видно. Предполагая, что фанаты могут что-то не так понять, звезда, поприветствовав их, заявила: 

"Предвижу вопросы... Массажный салон. Ничего такого страшного". 

Фото: www.instagram.com/stories/_larisa_guzeeva_/

Затем съемки проходили уже на улице. "Гуляем по Берлину... Моя подружка юности", – представила артистка женщину в кадре. Та сначала шла спиной к камере, затем повернулась. На ее лице играла улыбка.

Фото: www.instagram.com/stories/_larisa_guzeeva_/

Позже Гузеева, обращаясь к своим подписчикам, добавила:

"Красота невероятная. Какая акация, видите? И вообще нам хорошо, чего и вам желаем в воскресный день".

Пейзаж и в самом деле был хорош. На ясном небе кое-где проглядывали облака, высокое дерево покрыли зеленые листочки.

Фото: www.instagram.com/stories/_larisa_guzeeva_/

Многочисленные почитатели таланта актрисы всегда адресуют ей щедрые комплименты и признания. Ее страница пестрит словами "Обожаю Вас!" и горячими признаниями.

В последнее время Лариса не раз демонстрировала фанатам провокационные снимки. Только на них красовалась не сама, а ее дочь Ольга, которую знаменитость ласково называет Лелей.

Девушка при этом не стесняется. Она может поучаствовать в смелой фотосессии, показать бутылки с интимом, а то и в крошечных шортах расставить ноги.

При этом и сама Гузеева не отказывает себе в удовольствии засветить дочь обнаженной. Артистка способна даже "стащить дитя с постели" ради смелого кадра...

Полина ДОРОЖКИНА
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