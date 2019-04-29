Дочь скорбящей Гузеевой показала бутылки и интим

Пока ведущая "Давай поженимся" грустит из-за утраты, девушка, видимо, весело проводит время

Леля показала неожиданные кадры.

Дочь Ларисы Гузеевой в своем Instagram продолжает удивлять народ. Девушка не стесняется выкладывать странные, по мнению некоторых пользователей, кадры.

Так, недавно она опубликовала "натюрморт" с сигаретными окурками и бутылками, а в сторис появилось довольно интимное фото. На снимке – сплетенье ног какой-то парочки, которая лежит на потрепанном диване. Возможно, это сама Леля с неизвестным молодым человеком.

Сама Лариса сейчас пребывает в подавленном настроении. Поздравляя накануне поклонников с Пасхой, она призналась, что это первый праздник без мамы.

"Первая Пасха без мамочки. Не могу ничего делать. Совсем. Слезы душат. Душа болит", – написала она.

Подписчики живо отреагировали на душераздирающее признание артистки и бросились ее утешать. Кто-то вспоминал и о собственных утратах (орфография и пунктуация сохранены).

"у меня уже 5 лет без мамочки Пасха((((( Боль не утихает.... Это навсегда...Рухнула стена((( Крепитесь,Ларочка!" "Лариса, и я плачу с Вами. Светлая память Вашей маме и всем мамам В этом году Пасха совпала с днём рождения моей мамы! Наши мамы точно рядом и там молятся за нас", "как я вас понимаю, первая пасха без папы", – написали они.

Ранее пользователи раскритиковали дочь Гузеевой, назвав ее "нервной и странной".