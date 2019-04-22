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"Стащила дитя с постели": Гузеева сняла дочь обнаженной

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Давай поженимся", поддавшись порыву, показала смелое фото наследницы

Лариса Гузеева – дама прямая и решительная. Если чего-то пожелает, добивается цели, несмотря ни на какие препятствия. Она нередко радует поклонников снимками детей, но свежий кадр в Instagram превзошел их самые смелые ожидания.

На черно-белом фоне дочь телезвезды позирует без одежды. Только на голове у девушки нечто полосатое свернуто в виде чалмы.

"Вдруг ночью захотелось сделать это фото. Стащила дитя с постели – и вот... Всем счастья!"

– сообщила артистка под снимком. Фанаты тут же стали делиться впечатлениями.

Многие восхищались девушкой:

"Нефертити", "Египетская царица Клеопатра! Роскошная!"

Некоторые, отметив, что наследница "очень похожа" на знаменитую маму, их даже спутали: "А я думала, это ваша давнишняя фотография", "У меня попервоначалу сложилось четкое впечатление, что это Вы!.. Во всегда гены видно с неожиданного ракурса!", "Мамина дочка".

Всем понравилось изображение. "Суперфотка!", "Получилось очень здорово", "Очень красивая фотография", – хвалили они, добавив, что ведущая "правильно сделала", сняв дочь такой. 

Наследнице артистки Ольге 18 лет, и о ее сходстве с мамой поклонники говорили не раз. К тому же ранее их расстраивало то, что девушка всегда выглядит грустной, отстраненной и странной. Из-за этого ее даже ругали в соцсетях.

Полина ДОРОЖКИНА
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