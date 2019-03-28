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"Странная девочка": хмурой дочке Гузеевой наговорили гадостей

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Эпатажная девушка нравится не всем поклонникам ведущей "Давай поженимся"

Лариса поздравила Лелю с 19-м днем рождения и чего только не наслушалась.

Гузеева опубликовала в своем Instagram черно-белую фотографию юной красавицы, сопроводив ее теплыми словами.

"С Днём Рождения, Моя девочка! Пусть страдания и разочарования пройдут по касательной. Будь",

– написала она. Леля тут же откликнулась: "СПАСИБО МАМ!!!!! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ".

Дочь артистки пользователи не преминули обсудить со всех сторон. Большинство, конечно, пришло в восторг. Подписчики нашли, что Леля поразительно похожа на маму. Некоторые даже подумали, что Гузеева выложила архивный снимок. Другие отметили эффектную внешность девушки и пожелали ей счастья в этот радостный день. Однако часть публики не была так добродушно настроена. Лелю назвали хмурой, избалованной и странной, отметив, что кадр для такого события совсем не подходит – слишком мрачный (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Странная девочка! Избаловали сильно. Обратите внимания", "интересно как вы поняли, что девочка избалована смотря на фото? Мать поздравляет дочь с днем рождения и вы в этом увидели что-то негативное? Вам это не странно? Обратите внимание!", "почему то девушка хмурая и даже во взгляде ни намека на доброту", "Растить дочь, это счастье.Вы бесподобные девченки. Всех Вам благ", "Мамина доченька .Глаза, овал личика.Счастья ей на жизненном пути!", "Копия мама", "Почему-то она всегда грустная..", "Мрачное фото для ДР!"

– высказались комментаторы.

Ранее Лариса Гузеева заинтриговала фанатов видеороликом, где через 9 дней пообещала их удивить

Кристина ЧЕРНИКОВА
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