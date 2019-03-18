Дочь Гузеевой закрылась от публики после эротических фото

Юная знаменитость удивила неожиданным поступком

Наследница популярной телеведущей Ларисы Гузеевой, Ольга Бухарова внезапно закрыла свою страничку в популярной соцсети.

Подписчики больше не могут любоваться пикантными фотками юной Ольги в ее аккаунте в Instagram. Ранее 18-летняя красотка не стеснялась эпатировать публику, выкладывая откровенные снимки. Так, в конце прошлого года Бухарова показалась перед своими поклонниками в тонком платье, позабыв надеть белье. Пирсинг в носу и красная помада завершили образ.

Не отставала от дочери и звездная мать: пару дней назад она показала, как ее любимая Леля нежится в кровати, подписав неоднозначное видео: "Ребенку нравится".

Что стало причиной такого поступка Ольги, неизвестно. Возможно, ей надоел повышенный (и не всегда позитивный) интерес к ее персоне. Так что, похоже, теперь ее поклонникам придется подождать, пока юная знаменитость сменит гнев на милость и покажет новые интересные новости из своей жизни.