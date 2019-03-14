"Молодая и дерзкая": Гузеева кардинально изменилась

Поклонники пришли в полный восторг от нового образа телеведущей

Лариса Гузеева, несмотря на плотный график съемок программы "Давай поженимся!", успевает заниматься и другими проектами. Так, артистка принимает участие в передаче "Живая жизнь", для которой решилась на эксперимент и стала блондинкой. Новый цвет волос знаменитости вызвал бурную реакцию у ее фанатов.

Несколько дней Гузеева интриговала подписчиков в Instagram, намекая на то, что скоро предстанет в непривычном для нее образе. Наконец, телесваха показала фолловерам результат своего преображения.

Как отмечает "Пятый канал", Гузеева не стала рассказывать, что именно ей предстоит пережить в новом проекте. Однако пока поклонники довольствуются свежим снимком в соцсети. Многие пришли к выводу, что звезда выглядит намного моложе своего возраста со светлыми волосами.

"Шикарно!!!! это самое малое, что можно сказать", "Очень вам идёт", "Прям моложе выглядите, супер", "Просто красотка", "Вашим голубым глазкам очень идёт преображение", "Красивой женщине все красиво", "Свежо, молодо!", "Боже мой! Лариса, вы прекрасны!", "Помолодела", – осыпали Гузееву комплиментами фолловеры, которые теперь с нетерпением ждут сам выпуск программы, ради которой артистка изменила своему фирменному стилю.