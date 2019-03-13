"Очень жду и волнуюсь": Гузеева рассказала о переменах

Ведущая "Давай поженимся" заинтриговала

В жизни Ларисы Гузеевой грядут перемены. Она сообщила поклонникам в Instagram, что решилась на полное перевоплощение.

"Завтра я снимаюсь в новом проекте для Первого канала "Живая жизнь".. Я буду блондинкой, представляете?. Очень этого жду и очень волнуюсь",

– заявила артистка в видео, помещенном в сторис, за кадром. Других деталей она не раскрыла и то, как теперь выглядит, не показала.

В Сети уже размышляют над тем, только ли участие звезды в новом проекте подтолкнуло ее к такому шагу. Бытует мнение, что, женщина меняет внешность чаще всего из-за нового ухажера.

И, так как Лариса – женщина свободная и привлекательная, то, вполне возможно, что у нее появился кавалер или она пытается соблазнить кого-то, а может, вернуть старого возлюбленного, предположили пользователи.

Что касается последней версии, то они сразу вспомнили, что у Гузеевой был яркий, хотя и короткий роман с актером Дмитрием Нагиевым, о чем звезда экрана рассказала сама. Их отношения, по словам телеведущей, начались, когда актер еще не был таким популярным и востребованным, как теперь.

В прошлом году Лариса спровоцировала слухи о новом романе с Дмитрием, опубликовав на своей странице их совместное чувственное фото. Фанаты тут же заявили о возникшей между артистами "химии".

Позже разоткровенничался и сам Нагиев. Он в подробностях рассказал о близких отношениях с Гузеевой, когда он он был еще студентом второго курса.