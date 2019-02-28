"Родили с разницей в неделю": Гузеева показала нового ребенка

Ведущая "Давай поженимся" сделала откровенное признание

Лаприса Гузеева уже не раз давала понять, как относится к своим наследникам. Сегодня на ее странице в соцсети появилось новое фото, на котором артистка позирует с дочкой, а рядом – другая звезда с сыном.

"Посмотрели чудесный фильм Сергея Ливнева Ван Гоги. С Аликой @alika_smekhova родили этих детей с разницей в неделю",

– сообщила известная телеведущая. Поклонники не оставили кадр без внимания.

Одни привычно хвалили и Гузееву, и ее дочь, и их спутников.

"У Лели образ просто огонь", "Какая Вы чудесная, Лариса! Рады, что можем Вами восхищаться", "Красавицы обе", "Хорошо получились!","Красивые дети прекрасных мам!", "Чудесные дети! Породистые! Да и мамы– – невероятной харизмы женщины!", "Очень стильные", "Девочки, молодцы!", "Хороши о детишки, и мамашки", "Вы прелестницы! До сих пор", "Молодежь в стиле! Умницы! думаю что и умники!.. Дети прелесть!", "Какие вы классные, а дети – произведение искусств", "Приятные", Алика супер выглядит", "Здоровские и мамы, и детки!", "Супермодели!",

осыпали поклонники звезд и их детей комплиментами.

Кто-то пошутил: "Сейчас Лариса всех переженит".

Премьера, о которой рассказала Гузеева, состоялась наканун в кинотеатре "Иллюзион". Среди первых ее ценителей были многие звезды – Филипп Киркоров, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Светлана Немоляева, Татьяна Друбич, Леонид Ярмольник, Алена Хмельницкая, Ирина Розанова, Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и другие.

Однако наряды Ларисы Гузеевой и ее дочери привлекли внимание. Ведущая "Давай поженимся" пришла в ярком пальто-миди с вышитыми розами. Ее наследница была одета в шифоновое платье с вышивкой и крупными украшениями, а также объемную шубу и шляпу.

Ольга родилась в 2000 г. в браке артистки с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. У девушки, по ее же словам, весьма доверительные отношения с мамой.

Лариса Гузеева всегда уважала выбор дочери, во сем поддерживает наследницу, не мешает ей самовыражаться и искать себя. Поэтому звезда никогда не вмешивалась в эксперименты дочки со стилем. Она спокойно реагировала, когда ранее Ольга коротко стриглась и носила мешковатую одежду. А прошлой весной девушка сменила имидж – отрастила волосы и стала одеваться более женственно.