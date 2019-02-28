Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Родили с разницей в неделю": Гузеева показала нового ребенка

Лаприса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" сделала откровенное признание

Лаприса Гузеева уже не раз давала понять, как относится к своим наследникам. Сегодня на ее странице в соцсети появилось новое фото, на котором артистка позирует с дочкой, а рядом – другая звезда с сыном.

"Посмотрели чудесный фильм Сергея Ливнева Ван Гоги. С Аликой @alika_smekhova родили этих детей с разницей в неделю",

– сообщила известная телеведущая.  Поклонники не оставили кадр без внимания.

Одни привычно хвалили и Гузееву, и ее дочь, и их спутников.

"У Лели образ просто огонь", "Какая Вы чудесная, Лариса! Рады, что можем Вами восхищаться", "Красавицы обе", "Хорошо получились!","Красивые дети прекрасных мам!",  "Чудесные дети! Породистые! Да и мамы– – невероятной харизмы женщины!", "Очень стильные", "Девочки, молодцы!", "Хороши о детишки, и мамашки", "Вы прелестницы! До сих пор", "Молодежь в стиле! Умницы! думаю что и умники!.. Дети прелесть!", "Какие вы классные, а дети – произведение искусств", "Приятные", Алика супер выглядит", "Здоровские и мамы, и детки!", "Супермодели!",

осыпали поклонники звезд и их детей комплиментами.

Кто-то пошутил: "Сейчас Лариса всех переженит". 

Премьера, о которой рассказала Гузеева, состоялась наканун в кинотеатре "Иллюзион". Среди первых ее ценителей были многие звезды – Филипп Киркоров, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Светлана Немоляева, Татьяна Друбич, Леонид Ярмольник, Алена Хмельницкая, Ирина Розанова, Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и другие.

Однако наряды Ларисы Гузеевой и ее дочери привлекли внимание. Ведущая "Давай поженимся" пришла в ярком пальто-миди с вышитыми розами. Ее наследница была одета в шифоновое платье с вышивкой и крупными украшениями, а также объемную шубу и шляпу.

Ольга родилась в 2000 г. в браке артистки с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. У девушки, по ее же словам, весьма доверительные отношения с мамой. 

Лариса Гузеева всегда уважала выбор дочери, во сем поддерживает наследницу, не мешает ей самовыражаться и искать себя. Поэтому звезда никогда не вмешивалась в эксперименты дочки со стилем. Она спокойно реагировала, когда ранее Ольга коротко стриглась и носила мешковатую одежду. А прошлой весной девушка сменила имидж – отрастила волосы и стала одеваться более женственно.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Зеленский предсказал судьбу Порошенко

Шоумен прозрачно намекнул, что действующего президента ждет тюрьма

Курс доллара взлетит в марте

Российская валюта попала в тотальную зависимость от санкций США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей