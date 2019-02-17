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Гузеева поразила нежным фото

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Актриса показала любимый снимок

Артистка Лариса Гузеева продолжает очаровывать поклонников своими фотографиями. Ведущая передачи "Давай поженимся" выложила в Instagram, по собственному признанию, самый любимый снимок.

В кадре молодая Гузеева смотрит пронзительным взглядом в камеру. При этом выражение глаз подчеркнуто на снимке.

"У каждого, наверное, есть любимая фотография и непонятно почему. Моя вот эта", – написала она.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Подписчики восхитились таким нежным кадром. "Ооочень красивая !!!😍", "Какая вы шикарная, красотка", "Ну какой мужчина устоял бы перед такой красотой??!!!", "Волшебная❤️", "Ух ты".

Кто-то даже посчитал, что несмотря на красоту снимка, глаза полны печали. "В глазах боль😕красивые и тоскливые. Не знаю 🤔моё мнение. Вы красотка👍🌹".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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