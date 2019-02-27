Гузеева отказалась от мужчин

Артистка призвала россиянок рассчитывать только на самих себя

Лариса Гузеева души не чает в своих наследниках Георгии и Ольге. Однако долгое время телеведущая не торопилась стать матерью: она родила сына лишь в возрасте 32 лет, а дочь – через 8 лет. Гузеева призналась, что в молодости ее больше беспокоило не осуждение со стороны общества, а то, что у нее не было квартиры, где бы она могла растить малышей.

Гузеева, в отличие от многих своих ровесниц, мечтала о карьере и финансовой независимости. Она хотела воспитывать детей так, чтобы они ни в чем не нуждались. А всех поклонников артистка считала ненадежными. Сейчас телесваха нередко советует своим героиням шоу не рассчитывать на мужчин, а обеспечивать себя самостоятельно.

"Я не могла себе позволить рожать детей раньше 30 лет, потому что не было квартиры. Я понимала, что мне никто не поможет, абсолютно. А на мужчин я смотрела так, ну мало ли что. Я всегда заглядывала вперед",

– поделилась Гузеева в одном из свежих выпусков передачи "Давай поженимся!".

С юности артистку не волновали стереотипы. Поступив в Ленинградский институт театра, она жила в общежитии. Поэтому Гузеева строила планы о том, как купить комнату в коммуналке, потом – однокомнатную квартиру. В 1990-х Гузеева, чья карьера была уже на пике, обеспечила себя недвижимостью. А вскоре вышла замуж за своего второго мужа Каху Толордаву, которому и подарила сына.