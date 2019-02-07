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Гузеева нашла себе временное жилье за границей

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" отправилась в Грузию

Лариса Гузеева снова прибыла в Тбилиси. Она полюбовалась городом, его достопримечательностями, не забывая при этом делиться впечатлениями с фанатами. И показала дом, в котором хотела бы пожить какое-то время.

Накануне артистка пообщалась с поклонниками в сторис. Проходя по улицам грузинской столицы, она сняла необычное здание.

"Мне сказали, что у меня плохой вкус, и это называется "кошкин дом". Но мне нравится, я бы в таком скворешнике и жила какое-то время, почему нет"

 – отметила при этом телеведущая и обратилась к фанатам: "А вам, кстати, нравится?"

В целом же было видно, как относится Лариса к этим местам. Ее эмоции слышались в голосе.

"Невозможно красивый город Тбилиси, невозможно. На улице тепло, как в конце апреля... все отреставрировано. Красотища невероятная. Все улыбаются, все счастливые",

– с восхищением рассказывала Гузеева. 

После этого артистка прошла в "туристические места", где "не совсем такой, не типичный Тбилиси", однако и они ей симпатичны.

В Instagram ведущей программы "Давай поженимся" в последнее время не так часто появляются новые публикации. Даже пост, который был посвящен ее такой же известной подруге – Вере Глаголевой, звезда почему-то удалила

Лариса поехала в Тбилиси не в первый раз. До этого она посещала город с дочкой по очень радостному поводу – они приехали на свадьбу.  Женился сын артистки. И отношение к молодой снохе Лариса выразила одним словом. "Любимые!" – написала она под фото, на котором наследник и его супруга.

Стоит сказать, что дети – главное для Гузеевой. Она дала понять это в одной из своих ранних публикаций.

В День матери, признавшись, что "не всегда получается быть лучшей, быть мудрой и терпеливой, не всегда хватает интуиции вовремя появиться и вовремя исчезнуть", она обратилась к сыну и дочери с трогательными словами: "Вы – это и есть моя жизнь. Спасибо, что выбрали меня".

Полина ДОРОЖКИНА
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