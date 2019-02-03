Гузеева избавилась от Глаголевой

Артистка удивила поклонников странным поведением

Ведущая популярной передачи "Давай поженимся" за последнее время отметилась неоднозначными поступками.

Ранее поклонники Ларисы Гузеевой обсуждали ее прогулку по темному озеру в странном виде и неравное, по их мнению, отношение к детям. Теперь же артистка удивила поведением относительно ушедшей из жизни Веры Глаголевой. В день рождения советской звезды она опубликовала в своем Instagram трогательный пост. Гузеева разместила фото, где позирует вместе с актрисой.

"Благодарю тебя, что по судьбе прошла. День рождения Веры. Верочки. Всё помню",

– написала она тогда.

Однако спустя некоторое время снимок почему-то был удален. Фанаты гадают, что послужило причиной такого внезапного решения. Видимо, в жизни Гузеевой не все гладко, и это стало поводом для подобных перепадов настроения, предположили некоторые из них.