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Гузеева избавилась от Глаголевой

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка удивила поклонников странным поведением

Ведущая популярной передачи "Давай поженимся" за последнее время отметилась неоднозначными поступками.

Ранее поклонники Ларисы Гузеевой обсуждали ее прогулку по темному озеру в странном виде и неравное, по их мнению, отношение к детям. Теперь же артистка удивила поведением относительно ушедшей из жизни Веры Глаголевой. В день рождения советской звезды она опубликовала в своем Instagram трогательный пост. Гузеева разместила фото, где позирует вместе с актрисой.

 "Благодарю тебя, что по судьбе прошла. День рождения Веры. Верочки. Всё помню",

– написала она тогда.

Однако спустя некоторое время снимок почему-то был удален. Фанаты гадают, что послужило причиной такого внезапного решения. Видимо, в жизни Гузеевой не все гладко, и это стало поводом для подобных перепадов настроения, предположили некоторые из них.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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