Задела за живое: Гузеева показала редкий снимок Глаголевой

Ведущая программы "Давай поженимся" вспомнила ушедшую из жизни звезду

Лариса Гузеева часто выкладывает в соцсети фото из личного архива. Вот и на этот раз опубликовала такой снимок. На нем показаны она сама в роскошном платье с оголенными плечами и спиной, а также две известные советские актрисы, одна из которых Вера Глаголева.

"Благодарю тебя, что по судьбе прошла. День рождения Веры. Верочки. Всё помню",

– написала под кадром телеведущая. Так трогательно она вспомнила об артистке и режиссере, которой не стало полтора года назад.

Большинство поклонников решили, что фото сделано в 2000-х гг. во время работы над фильмом "Наследницы", в котором снимались все три актрисы. И выразили восхищение, назвав изображенных на снимке артисток "три грации".

"Наследницы"?", "Великолепное фото", "Безумно красивые, нежные, светлые", "Какие все пронзительно молодые и красивые!", "Красавицы, настоящие, естественные, как приятно смотреть на вас всех", "Какие красивые, умные, талантливые, необыкновенные девочки! Спасибо, что вы есть и были", "Тонкие, легкие, красивые", – отметили они.

Не забыли и о той, которой больше нет. Глаголевой посвятили много добрых слов: "Верочке светлая память!", "Как жаль, уходят лучшие Актеры. Вера Глаголева... светлая память", "Прекрасная женщина, актриса, режиссер! Талантливая, трогательная, такая женственная, милая, прекрасная мама замечательных дочерей! Как жаль, что так рано ушла", "Сильная, независимая, красивая... И трижды материнство не помешало заниматься любимым делом... Как она все успевала?.. И дружить, судя по всему, тоже умела... Она была НАСТОЯЩАЯ... Тяжело терять таких подруг... Светлая ей память".

Советская и российская актриса Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года. Ее жизнь унесла тяжелая болезнь – рак груди. Вчера ей могло исполниться 63 года. Память актрисы почтили родные, близкие и коллеги, в числе которых близкая подруга Лариса Гузеева.

После смерти Веры Глаголевой телеведущая приняла участие в одной из программ, посвященных актрисе. Она рассказала, что даже близкие люди, которым было известно о болезни артистки, не верили, что все закончится так трагично.