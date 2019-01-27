Гузеева отвернулась от дочери

Нибиру
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Красавица Лариса Гузеева поделилась с подписчиками семейным фото.
"Ура, зашли ко мне на работу. Дети", – подписала она снимок.
На кадре Лариса нежно обнимает дочь за талию, но смотрит при этом на сына. Злопыхатели тут же нашли, к чему придраться, и осыпали артистку нелепыми упреками. Мол, от дочки отвернулись, сына любите больше, нехорошо. Правда, остались они в итоге в меньшинстве. За телеведущую вступились поклонники и поставили грубиянов на место. Пользователи отметили, что Леля невероятно похожа на маму в молодости – такая же роковая красотка (орфография и пунктуация сохранены).
"Лариса тянется к сыну, любит его безумно. Благодаря вам я родила сына и назвала его Георгием. Люблю очень"
"Дочь очень надменная,но это сейчас сплошь и рядом,мы их такими сделали,просто в жизни им будет сложнее"
"У вашей дочери ооочень интересная внешность....Не "сладкая"....В ней есть что -то неуловимое, индивидуальное...Ну и она очень на вас похожа....Счастья вам и вашим деткам"
"Лариса,почему мамы любят больше сына. На этой вашей фотографии это очень заметно"
"Мамочка вся в сыночке растворилась)"
"Кадр– мать с детьми! Что тут прокоментируешь....? Нет, ведь умудряются рассмотреть....Взгдяд не тот, это не то, это не так. Какие смешные люди!?"
"Ну что за рассуждения какой взгляд у кого...фото замечательное. Детки-мамина радость !" – высказались они.
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