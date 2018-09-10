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Гузеева открыла личную тайну

Лариса Гузеева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Известная телеведущая была откровенна, как всегда

Артистка опубликовала в соцсети новое фото. А назвала его всего одним словом.

"Любимые!" – написала Лариса Гузеева под снимком, на котором изображены ее близкие – сын и его жена. При этом телеведущая закрыла пост от комментариев.

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Почему она так сделала, сказано в предыдущей публикации. "Недорогие недрузья, прошу вас, не пишите мне, что отписываетесь! Ну, правда, смешно! Представьте, заваливаюсь я к вам в дом непрошеная, и с порога: фу, вы меня разочаровали.... и я ухожу от вас", – обратилась артистка к подписчикам.

Самые преданные фанаты похвалили любимицу и выразили восхищение силе ее характера. "Лариса, Вы прелесть – прямая,без лжи",  "Умная, колкая, неповторимая!", "На каждый роток не накинешь платок. Лариса, не обращайте внимания на злых людей, это зависть", "Вы замечательная!", "Уважаю Вас и люблю за то, что настоящая!", "Уродов много, ну их в ж... Вы у нас ОДНА , разная, каждый раз не такая, как вчера, но до чертиков РОДНАЯ", "Лариса, вы прекрасно ведете страницу, а главное – сколько семейных ноток! Я бы гордилась такой мамой",  – прокомментировали они.

Другие забросали артистку ироничными угрозами. "Плакать будешь, умолять, руки заламывать!  Не отпишусь!", " Никуда я от вас не уйду, хоть выгоняйте сто раз", "Фу, вы меня очаровали. Я теперь от вас не уйду", "Будешь выгонять, не отпишусь", – пошутили такие.  

Ранее Гузеева призналась в том, кто она на самом деле. Она сообщила, что совсем не сваха в прямом смысле этого слова. "Я – актриса, которая ведет эту программу!", – ответила Лариса на многочисленные вопросы подписчиков, поступившие после свадьбы ее старшего сына.

Георгий женился на своей давней подруге Анне несколько дней назад. Торжество состоялось в Тбилиси, и свекровь Лариса Гузеева поместила в своем Instagram несколько фото с вечеринки.

Как раз после того, как кто-то из пользователей Сети спросил, как молодая невеста смогла покорить сердце придирчивой "свахи", артистка и сказала, что она всего лишь наемный работник.

А до этого стало известно, как Гузеева относится к молодой снохе. Да и теперь это понятно, недаром Лариса именно так подписала снимок.

Полина ДОРОЖКИНА
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