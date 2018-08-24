Новый ухажер перевернет жизнь Гузеевой

Покой известной телеведущей сохранится не надолго

Артистку ждут большие перемены. Какие именно и когда они произойдут, рассказала "Утру" таролог, ясновидящая и психолог Марианна Абравитова.

Жизнь Ларисы Гузеевой складывается очень ярко и интересно. В последние годы в ее карьере все достаточно стабильно, в основном благодаря невероятно популярному проекту на "Первом канале", отметила гадалка.

Но скоро артистка вступит в новый этап жизни, и на нем стабильность в карьере встанет под вопрос. В профессиональной деятельности Ларису ждут перемены, предупредила ведунья.

А пока они окончательно оформятся, какое-то время Гузеева будет пребывать в подвешенном состоянии. Поэтому ей нужно набраться терпения и постараться отнестись ко всему философски, пока не переждет этот момент, добавила психолог.

По ее словам, в семейной жизни Ларисы в целом тоже все стабильно, но так как дети периодически преподносят ей самые разные сюрпризы, то материнского спокойствия телезвезде не хватает. И тихой гаванью ее дом не назовешь: чтобы держать все под контролем, Гузеевой приходится тратить много сил и эмоций.

Что касается достатка артистки, то, в общем, он есть, но для осуществления каких-то больших планов Ларисе его пока не хватает. Видимо, она рассчитывала на большее, предположила Марианна Абравитова.

Со здоровьем никаких серьезных проблем у теледивы нет, только небольшие вполне поправимые беспокойства, которых с возрастом почти невозможно избежать. Но хотелось бы посоветовать Ларисе полюбить врачей, потому что лечиться она не любит и обращается за помощью к специалистам только в случае острой необходимости, что не совсем правильно, отметила ясновидящая.

Самое интересное – что в личной жизни Ларису ждут захватывающие события. В конце текущего – начале следующего года у нее появится поклонник, сообщила таролог.

Человек это будет очень непростой: определенно интересный и состоятельный, а главное – слишком настойчивый, подчеркнула гадалка. Он будет очень красиво ухаживать и всячески стараться подобраться поближе.

Артистка окажется в некотором смятении. С одной стороны, ей захочется поддаться соблазну и пойти навстречу этому мужчине, а с другой что-то будет ее удерживать на расстоянии от него, заявила ведунья.

Так что совсем скоро, заключила Марианна Абравитова, в жизни Ларисы Гузеевой произойдет много интересных событий...