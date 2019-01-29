Дочь Гузеевой показала свои пельмешки

Телеведущая хочет сделать из наследницы настоящую хозяйку и хранительницу очага

Лариса Гузеева, как и любая мать, души не чает в своих детях и мечтает, чтобы в их жизни не было никаких проблем, в том числе бытовых. Так, сейчас телеведущая учит свою дочь Ольгу готовить. Знаменитость поэтапно продемонстрировала в Instagram-историях, как девушка лепит пельмени.

Гузеева устроила своему заболевшему ребенку приятный и полезный досуг. Однако телесваха посетовала в соцсети, что ее дочь в 18 лет не умеет делать это блюдо.

Судя по реакции одетой в забавную шапку с ушами Ольги – девушка смело показала матери язык, ее саму не волнует тот факт, что в таком возрасте она только учится готовить настоящие уральские пельмени.

Впрочем, Ольге удалось удивить мать. Теледива призналась, что ее наследница легко справилась как с тем, чтобы замесить тесто, так и с остальными этапами. Сама девушка, похоже, тоже осталась довольна результатом своего труда.

К слову, Гузеева добавила, что "в жизни нет ничего круче, чем кормить своих детей пельменями". Телесваха также призналась, что сын Георгий ругает ее, когда она экспериментирует с рецептом этого блюда.

Знаменитость часто публикует в соцсети кадры с наследниками. Ольга всегда привлекает внимание подписчиков своей яркой внешностью и дерзким характером, за что многие интернет-пользователи ее часто критикуют. Однако поклонники артистки уверены, что скоро девушка поставит недоброжелателей на место, затмит свою мать и станет не менее популярной.