"Меня свалило": Гузеева страдает от тяжелой болезни

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Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева обеспокоила своих поклонников заявлением о тяжелой болезни.
"Меня так свалило, но все равно приходится работать. А вы уже берегите себя… Температуру сбила, но сил нет, все дрожит", -
цитирует Instagram Гузеевой портал Dni.ru. Кроме того, актриса порекомендовала всем носить медицинские маски, чтобы не поддаться вирусу гриппа.
При этом, надо отметить, на экране Гузеева выглядит как обычно – свежо и прекрасно – и никаких следов болезни на лице.
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