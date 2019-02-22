"Меня свалило": Гузеева страдает от тяжелой болезни

Артистка сделала откровенное признание

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева обеспокоила своих поклонников заявлением о тяжелой болезни.

"Меня так свалило, но все равно приходится работать. А вы уже берегите себя… Температуру сбила, но сил нет, все дрожит", -

цитирует Instagram Гузеевой портал Dni.ru. Кроме того, актриса порекомендовала всем носить медицинские маски, чтобы не поддаться вирусу гриппа.

При этом, надо отметить, на экране Гузеева выглядит как обычно – свежо и прекрасно – и никаких следов болезни на лице.