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"Меня свалило": Гузеева страдает от тяжелой болезни

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Артистка сделала откровенное признание

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева обеспокоила своих поклонников заявлением о тяжелой болезни.

"Меня так свалило, но все равно приходится работать. А вы уже берегите себя… Температуру сбила, но сил нет, все дрожит",  - 

цитирует Instagram Гузеевой портал Dni.ru.  Кроме того, актриса порекомендовала всем носить медицинские маски, чтобы не поддаться вирусу гриппа.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

При этом, надо отметить, на экране Гузеева выглядит как обычно – свежо и прекрасно – и никаких следов болезни на лице.

Валентина МАЙОРОВА
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