На грани: Максакова без белья поразила Гузееву

Вдова Дениса Вороненкова опубликовала провокационный снимок

Мария Максакова, которая больше двух лет живет в Киеве, успевает не только выступать за границей, но и сниматься в красочных фотоссесиях. Результатом одной из свежих съемок артистка поделилась со своими поклонниками в Facebook. Судя по всему, она претендует на звание самой сексуальной оперной певицы.

На фото радостная Максакова, которую, кажется, не беспокоят неурядицы в жизни и многочисленные слухи вокруг ее персоны, позирует в обтягивающей черной кожаной водолазке без нижнего белья. Пикантный кадр ошеломил поклонников молодой мамы, а также других звезд. Так, заслуженный лайк к публикации поставила телеведущая Лера Кудрявцева, в программе которой певица принимала участие. А главная сваха России Лариса Гузеева, придя в восторг от горячего снимка Максаковой, отметила, что та – "зефир в черном шоколаде".

"Очень красивая и в прекрасной форме", "Красиво, задорно, молодо", "Маш, очень красиво выглядишь, до сих пор молодость", "Ух! Хороша Маша!", "Лучезарная!", "Вы очаровательны!", "Богиня!", "Эту женщину фоткай как хочешь, получится супер", "Прекрасна! И пусть враги подавятся!", "Самая, самая, женщина кошка, из всех кошек", "Королева", "Просто ангелок", "Мария – самая лучшая красавица в мире!" – прокомментировали откровенный снимок Максаковой восторженные фанаты.

К слову, поклонники отмечают, что после смерти супруга Дениса Вороненкова Максакова не запустила свою внешность, а наоборот, стала еще более тщательно за собой следить. Оперная дива похудела на 20 кг, сменила длинные локоны на задорную короткую стрижку и начала одеваться элегантнее. Да и на сцену она стала чаще выходить в сексуальных образах.