Максакова зачастила к молодому другу

Вдова Дениса Вороненкова времени зря не теряет

Пока в прессе и соцсетях горячо обсуждают последние новости о муже Марии Максаковой, ее жизнь бьет ключом. Артистка выступает в театре, записывает новые композиции, да не одна, а с молодым человеком. Их вместе видят не в первый раз.

На днях парочка снова засветилась. На нескольких страницах Facebook появилось фото, на котором певица с довольной улыбкой тесно прижалась к спине юноши, популярного в определенных кругах. Это Александр Тищенко, больше известный как Алекс Луна, – украинский эстрадный исполнитель, обладатель уникального голоса.

Их сняли, когда они находились в студии звукозаписи MaJor-Music. Поклонники Максаковой, как всегда, положительно отозвались о новом кадре (хотя, может, дива просто удаляет негатив). Они написали, что певцы "красивые", особенно "супер" Мария, что "вспоминают концерт в Одессе и мечтают о новой встрече".

Однако среди комплиментов нашлось и замечание. "Если сравнить с другим фото, то плохо", – отметил пользователь Владимир Давыденко.

Ранее артисты не раз вместе выступали на сцене театров, исполняя партии из известных опер.

В соцсети их впервые увидели через восемь месяцев после убийства мужа Марии Максаковой Дениса Вороненкова. В конце ноября 2017 г. певица опубликовала там совместное фото, на котором, так же улыбаясь, доверчиво прижимается к Алексу Луне. А тот даже назвал ее своей музой, на что Мария ответила, что "все взаимно".

После убийства в центре Киева беглого российского экс-депутата Дениса Вороненкова о жизни его супруги постоянно ходят слухи. Мария Максакова больше года живет на Украине с младшим сыном Иваном и продолжает выступать на сценах не только в Незалежной, но и за ее пределами.

Сначала артистка сильно похудела, и поклонники заволновались о ее здоровье, понимая, что кардинальные перемены – последствия сильного стресса. Тогда же Максакова кардинально сменила имидж – сделала стильную короткую стрижку. Прошло немного времени, и Мария стала поправляться, теперь она владелица достаточно пышных форм.

Между тем на днях о муже певицы снова заговорили. Спустя почти два года после его гибели в американской прессе решили вспомнить, как он жил и как провел последние минуты. До этого стало известно, что нашли убийц Вороненкова.