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Уехавшая из Киева Максакова показала эротические фото

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Оперная певица спародировала главный секс-символ

В последнее время Мария Максакова уже мелькала в довольно откровенных кадрах. Вот и на этот раз она решила блеснуть в новом образе и замахнулась на саму Мэрилин Монро. 

Артистка выложила в соцсети фото, на которых выглядит похожей на главный американский секс-символ. Она оделась в подходящий наряд – с глубоким декольте – и показала несколько поз знаменитости.

Фанаты приняли снимки на ура (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Вау, Мария, как же гармонично сочетается этот потрясающий образ)))) Шикарнейше))))"

"Вы прекрасны".

"Мэрилин Монро".

"И платье очень похоже, когда Мерлин выступала перед американскими солдатами во Вьетнаме".

"Мерилин ожила?! Я в восторге! Обожаю ее!"

"Думал, что это Мэрелин Монро".

Недавно Мария Максакова уехала из Киева в Харьков, чтобы вместе с другими знаменитостями войти в состав обновленной труппы Национального академического театра. Она уже спела там в опере "Тоска" Джакомо Пуччини. 

Фоторепортаж
Максакова шокировала странным костюмом
Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: facebook.com/maria.maksakova
Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Полина ДОРОЖКИНА
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