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Американцы показали Вороненкова

Денис Вороненков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
За крестом убитого – чужой ангел

Спустя почти два года после смерти беглого российского экс-депутата Дениса Вороненкова американские СМИ решили вспомнить обстоятельства его жизни и гибели.

Статью в The New York Times предваряет большая фотография с кладбища в Киеве. На могиле Вороненкова – большой деревянный крест с портретом в рамке посередине, а позади – печальный белый ангел.

Публикацию подхватили в украинских СМИ, особо отмечая искусство фотографа, уловившего весь трагизм ситуации. "Символично возвышается белый ангел, входящий в композицию памятника", – пишет Politeka. Вот только скульптура к Вороненкову отношения не имеет, она установлена на чужой могиле. Опять украинским читателям постарались выдать желаемое за действительное.

Фото: nytimes.com

Впрочем, во всей истории с убийством Вороненкова много запутанного и странного. Были даже версии, что на самом деле это была инсценировка с целью избавить перебежчика от судебного преследования со стороны России. Ведь экс-депутат не зря метнулся в Киев сразу, как лишился парламентского мандата. В Москве его обвиняли в серии преступлений, в том числе рейдерстве.

Денис Вороненков и Мария Максакова. Фото: www.globallookpress.com

Это дало основание киевским властям намекать на заказное убийство по политическим мотивам. Впрочем, по официальной версии украинского следствия, заказчиком считается Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой, а исполнителями – пятеро граждан Украины. Накануне, 5 февраля, двум из них – Ярославу Тарасенко и Александру Лосю – суд в Киеве продлил арест еще на 2 месяца, передает РИА "Новости".

Между тем следователи в РФ считают причастным к убийству Вороненкова харьковского криминального авторитета Юрия Василенко. Но допросить его не удается. На днях мужчину средь бела дня затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении от дверей московского кафе. По свидетельству очевидцев, сначала на улице прогремел выстрел.  

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года.

Фоторепортаж
Страшные фото с места убийства Вороненкова
Фото: Facebook Max Sorokin Фото: Facebook Max Sorokin Фото: Facebook Max Sorokin
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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