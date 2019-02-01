Нибиру
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
- Разоблачены мифы о планете Нибиру
Предполагаемый участник похищения возможного убийцы экс-депутата Дениса Вороненкова Юрия Василенко задержан.
По данным "МК", им оказался 35-летний Александр из Курска. Взяли мужчину благодаря спецоперации сотрудников ФСБ Курской области. В связи с обвинениями в похищении человека и незаконном ношении оружия его арестовали на время следствия.
Харьковский криминальный авторитет Юрий Василенко считается главным подозреваемым в деле беглого экс-депутата Дениса Вороненкова, застреленного весной 2017 г. в Киеве.
Десятого января 2019 г. около кафе "Базилик" на проспекте Мира в Москве в Василенко кто-то выстрелил, затем неизвестные запихнули его в багажник автомобиля и скрылись. С тех пор о Василенко известий не было.
Ранее "Пятый канал" опубликовал видеозапись с камеры наружного наблюдения, на которой запечатлено, как группа мужчин выходит из кафе, а затем они срываются с места и быстро уезжают.
Чиновница жестко ответила на дерзость болгарского провокатора