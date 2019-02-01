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В Курске задержали похитителя предполагаемого убийцы Вороненкова

Денис Вороненков. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Злоумышленник арестован

Предполагаемый участник похищения возможного убийцы экс-депутата Дениса Вороненкова Юрия Василенко задержан.

По данным "МК", им оказался 35-летний Александр из Курска. Взяли мужчину благодаря спецоперации сотрудников ФСБ Курской области. В связи с обвинениями в похищении человека и незаконном ношении оружия его арестовали на время следствия.

Харьковский криминальный авторитет Юрий Василенко считается главным подозреваемым в деле беглого экс-депутата Дениса Вороненкова, застреленного весной 2017 г. в Киеве.

Десятого января 2019 г. около кафе "Базилик" на проспекте Мира в Москве в Василенко кто-то выстрелил, затем неизвестные запихнули его в багажник автомобиля и скрылись. С тех пор о Василенко известий не было.

Ранее "Пятый канал" опубликовал видеозапись с камеры наружного наблюдения, на которой запечатлено, как группа мужчин выходит из кафе, а затем они срываются с места и быстро уезжают. 

Николай ВИКТОРОВ
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