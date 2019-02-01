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Убийц Вороненкова нашли. LIVE

Фото: www.globallookpress.com
Бандиты назвали имена расстрелявших бежавшего на Украину экс-депутата

В убийстве Дениса Вороненкова участвовали несколько человек. Расследование сдвинулось с мертвой точки после похищения из столичного кафе одного из фигурантов этого дела.

14.28 При этом весь последний год житель Курска, похоже, проворачивал какие-то темные делишки – с близкими делиться наотрез отказывался. К слову, во время задержания мужчина тоже устроил спектакль. Когда его усаживали в машину, он вопил: "Мама, меня убивают!"

14.25 Дальше – еще интереснее. Не успев вдохнуть сладкий воздух свободы, он тут же загремел в психлечебницу. Там ему поставили диагноз – шизофрения. Лечение, по всей видимости, было не особо успешным. Родственники отмечали, что мужчина ведет себя весьма странно.

14.15 Тем временем всплыли неожиданные подробности о похитителе украинского криминального авторитета. История становится все более запутанной. Оказалось, мужчина, которого силовики изловили в Курске, был дважды судим и даже успел отсидеть за грабеж. И не тихо-мирно. В колонии он устроил бунт и воткнул себе в грудь гвоздь. Об этом пишет "МК".

13.15 Напомним, украинца Юрия Василенко со стрельбой вытащили на улицу и, засунув в багажник, увезли в неизвестном направлении. Как стало известно ранее, он вел полуподпольный образ жизни, скрываясь под чужим именем.

13.10 Ранее в Курске задержали предполагаемого похитителя Василенко. Им оказался 35-летний местный житель.

13.05 В результате спецоперации в Москве и Курске силовики поймали двух вооруженных бандитов. Они уже дают показания, рассказали "КП" в правоохранительных органах. Так, они сообщили имена исполнителей покушений и их сообщников.

Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой сбежал на Украину от уголовного преследования осенью 2016 года. В марте 2017 года его застрелили в центре Киева. Несмотря на то, что расследование заказного убийства продолжается несколько лет, правоохранители Незалежной так и не раскрыли это преступление. В СМИ появлялись несколько версий случившегося. По одной из них опальный Вороненков даже может быть жив

Кристина ЧЕРНИКОВА
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