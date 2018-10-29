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Вороненкова назвали в суде живым

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Семья убитого экс-депутата настаивает на прекращении уголовного дела против него

Родственники погибшего в Киеве Дениса Вороненкова передумали реабилитировать чистое имя беглого депутата.

"Я хотел бы выразить согласие с прекращением дела в связи со смертью", – выступил сын убитого Николай Вороненков в понедельник, 29 октября, в ходе заседания в Тушинском суде Москвы.

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С аналогичными ходатайствами выступили ранее гособвинитель Саида Устаева, а также мать, сестра и вдова Вороненкова. Отметим, что ранее именно родственники убитого настаивали на продолжении расследования дела. Они утверждали, что Вороненкова оклеветали, и хотели доказать его невиновность хотя бы посмертно.

Между тем сейчас отказывается соглашаться с прекращением уголовного дела потерпевший бизнесмен Отари Кобахидзе. Он уверен, что Вороненков инсценировал свою смерть и сейчас прячется в ожидании, когда в отношении него закроют судебное производство.

"Я возражаю против прекращения дела. То, что пережила моя семья, – я не пожелаю врагу… Он все решал по звонку и сейчас, наверно, тоже, – приводит слова потерпевшего РИА "Новости". – Вороненков уехал на Украину, он, наверно, жив. Убедительная просьба отказать в этом (ходатайстве о прекращении дела). Злодей должен быть наказан", – настаивает Кобахидзе.

По данным следствия, которое было инициировано еще до убийства беглого депутата, именно Вороненков организовал мошенническую схему по рейдерскому захвату здания на улице Международной в Москве. Тогда недвижимость с рыночной стоимостью 127 млн рубл. было продана за 20 млн.рубл.

Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой в конце 2016 г. бежал на Украину, получил там гражданство, а весной 2017 г. был застрелен в центре Киева.

Николай ВИКТОРОВ
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