"Жив, здоров!": Максаковой сообщили о Вороненкове

Смерть беглого депутата - не более чем афера

Оперную диву уличили во лжи.

Мария Максакова на фоне последних новостей о поимке убийц беглого депутата Дениса Вороненкова предалась воспоминаниям о погибшем супруге.

Все последние посты на странице певицы в Facebook посвящены только ему. Максакова активно пытается обелить имя Вороненкова, которого в России якобы преследовали. В соцсети она публикует найденные ей в различных СМИ статьи, которые раскрывают "правду" о его деятельности.

В подписи к одному из таких материалов вдова Вороненкова написала, что "увы.. себя не уберёг. И ещё одно, что я хочу сказать в связи с этим. Я абсолютно уверена, что все до единого, причастные к его гибели и травле понесут наказание".

Слова о смерти Вороненкова, судя по всему, вывели из себя некоторых пользователей. Один из комментаторов заявил, что гибель беглого депутата – постановка, назвал супругов аферистами.

"Да ничего он "не ушедший"! Жив,здоров ! Аферисты!"

– написали на странице Максаковой.

Напомним, слухи о живом Вороненкове муссировались и ранее. Время от времени всплывают некие доказательства инсценировки его убийства.