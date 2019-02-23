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Тайну лживой смерти Вороненкова раскрыли

Денис Вороненков. Фото: Анна Исакова/ТАСС
Версию о том, что вместо беглого депутата застрелили двойника объяснили

Слухи о том, что смерть бывшего парламентария Дениса Вороненкова – всего лишь постановка не утихают вот уже два года. Пока в СМИ то и дело появляются рассказы очевидцев, мнения конспирологов о лживой смерти депутата, официальные лица Украины, занимающиеся расследованием, никаких точных данных о случившемся не раскрыли. О том, что произошло с экс-депутатом рассказала ясновидящая Галина Янко

"Чтобы не говорили, или не обсуждали, Вороненкова в живых нет. Карты сразу показывают смерть. Карты черные выпадают. Ну линия жизни у него должна была быть длинной. Родился под пятью звездами. Ну судьба сложилась так, что его просто убрали с пути. Была насильственная смерть, которая произошла внезапно", – рассказала она. 

По словам Янко, кто-то специально раскачивает историю в СМИ о том, что Вороненков жив. "То что сейчас кто-то распускает информацию, что убили двойника, скажу с уверенностью, что этого просто не может быть", – отметила ясновидящая. Она добавила, что супруге депутата Марии Максаковой еще долго придется разбираться с его делами. 

"Сейчас шлейф его дел еще висит в воздухе, а Максакова еще долго будет разгребать все то, что было сделано им и хорошего и плохого.Ей все же необходимо быть осторожной еще до лета. Внимательно наблюдать за всем, что происходит рядом, так как враги мужа косвенно и ее враги. Не исключено, что ей придется разбираться с финансовыми проблемами убитого Дениса Вороненкова", – заключила она. 

Галина Янко. Фото: пресс-служба

Денис Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой сбежал на Украину, чтобы избежать уголовного преследования осенью 2016 года. В марте 2017-го его застрелили в центре Киева. Несмотря на то что расследование заказного убийства продолжается несколько лет, правоохранители Незалежной так и не раскрыли это преступление. В СМИ появлялись несколько версий случившегося. По одной из них опальный Вороненков даже может быть жив

Фоторепортаж
Страшные фото с места убийства Вороненкова
Фото: Facebook Max Sorokin Фото: Facebook Max Sorokin Фото: Facebook Max Sorokin
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Марина МОНРО
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