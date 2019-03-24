Тоскующую по Вороненкову Максакову обвинили в лицемерии

Публика не верит в убийство беглого депутата

В скорбный день неприятное замечание отпустили и в адрес сестры Дениса Вороненкова.

Накануне вдова беглого депутата Мария Максакова разместила на своей странице в Facebook трогательное обращение к нему. Со дня смерти Вороненкова прошло уже два года.

"Дорогой мой Диня.. я тебя очень люблю. Спасибо за все",

– написала она под черно-белыми фотографиями.

Среди ободряющих и сочувственных комментариев попались и неожиданные для оперной дивы.

Так, один из пользователей заявил, что сомневается в смерти Вороненкова: "А я не верю , что его убили !"

Другой комментатор обвинил сестру Дениса Ирину, назвавшую его самым лучшим братом, в том, что она публично запятнала его память, снимаясь в телепередачах.

"Вы правы,Денис в своем роде был лучший.Это и доказывет то,что не могут спокойно жить в Россий интриганты и завистники. Только непонятно,зачем Ирина вы с мамой ради пару копеек пачкаете память Дениса,публично на ТВ НЕ КРАСИВО,НЕ ПО ХРИСТИАНСКИ.СТЫД И ПОЗОР", – написал он.

"вот я как раз и не пачкала. Я за него любому горло перегрызу я им гордилась и буду гордиться", – парировала родственница Вороненкова.

Вдова же предпочитает не реагировать на нападки и отмалчивается.

Слухи о постановочной смерти бывшего депутата ходят давно. Периодически в СМИ всплывает свежая информация. Так, недавно стало известно, что живого Вороненкова якобы видели в Москве.