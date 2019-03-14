Живого Вороненкова нашли в Москве

Соседи политика выдали его тайну

Смерть Дениса Вороненкова до сих пор вызывает множество вопросов, в том числе и самый главный – не было ли убийство депутата разыгранным спектаклем. В эту версию верят все больше людей, а бывшие соседи и вовсе говорят о нем как о живом человеке.

В столице Вороненков купил квартиру в комплексе "Москва Сити". Певица Милена Дайнега и ее муж бизнесмен Евгений Самусенко жили в том же элитном доме. Они часто ходят на встречи жильцов, на которые стала захаживать бывшая жена политика – Юлия Вороненкова. Причем женщина ходит на соседские сборы с таинственным мужчиной, который похож на погибшего депутата. Дайнега уверена, что убийство Вороненкова – хорошая инсценировка.

Любопытно, что квартиру в элитном комплексе незадолго до смерти Вороненков продал своему загадочному, как отмечает телеканал НТВ, партнеру Денису Панаитову за $2 миллиона. Однако денег за продажу политик так и не увидел. Журналисты подчеркивают, что это могло быть мотивом убийства депутата, если он не спланировал этот спектакль. Ведь в "сценарии" убийства есть много белых пятен.

Вороненков погиб в марте 2017 г. в центре Киева. Сотрудники правоохранительных органов считают, что убийство политика заказал бывший возлюбленный Марии Максаковой Владимир Тюрин. С оперной дивой депутат состоял в браке всего два года. Вдова растит их общего сына.