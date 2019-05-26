Неожиданный поворот: Максакова сделала признание в деле об убийстве Вороненкова

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Мария Максакова, после долгого молчания, высказалась об убийстве своего мужа экс-депутата Дениса Вороненкова и покаялась перед первым супругом Владимиром Тюриным, которого обвинял в организации покушения.
По ее словам, согласно изначальному плану, Вороненкова планировали устранить вместе с Максаковой. Певица отметила, что не могла об этом рассказать раньше, так как дала подписку о неразглашении в кабинете генпрокурора Украины Юрия Луценко.
"Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства",
– сказала она в эфире НТВ.
Мария добавила, что Луценко убеждал ее в том, что за преступлением стоит Тюрин. Однако она убедилась, что это не так.
"Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения… Я думаю, из моего поведения, из того, что я пошла в суд, выступила, он же, наверное, понимает, что это и есть "прости", – подчеркнула Максакова.
Певица также заставила всех трепетать и сказала, что уже скоро назовет имя того, кто действительно является заказчиком убийства Вороненкова. Она попросила посчитать это заявление официальным для главы СК РФ Александра Бастрыкина.
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