Неожиданный поворот: Максакова сделала признание в деле об убийстве Вороненкова

Артистка больше не может скрывать правду

Мария Максакова, после долгого молчания, высказалась об убийстве своего мужа экс-депутата Дениса Вороненкова и покаялась перед первым супругом Владимиром Тюриным, которого обвинял в организации покушения.

По ее словам, согласно изначальному плану, Вороненкова планировали устранить вместе с Максаковой. Певица отметила, что не могла об этом рассказать раньше, так как дала подписку о неразглашении в кабинете генпрокурора Украины Юрия Луценко.

"Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства",

– сказала она в эфире НТВ.

Мария добавила, что Луценко убеждал ее в том, что за преступлением стоит Тюрин. Однако она убедилась, что это не так.

"Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения… Я думаю, из моего поведения, из того, что я пошла в суд, выступила, он же, наверное, понимает, что это и есть "прости", – подчеркнула Максакова.

Певица также заставила всех трепетать и сказала, что уже скоро назовет имя того, кто действительно является заказчиком убийства Вороненкова. Она попросила посчитать это заявление официальным для главы СК РФ Александра Бастрыкина.