С россиянина Тюрина сняты подозрения в убийстве Вороненкова

Суд в Киеве счел необоснованными подозрения в адрес российского бизнесмена Владимира Тюрина в заказном убийстве Дениса Вороненкова – экс-депутата Госдумы, бежавшего на Украину в 2016 году. Об этом сообщили Українськi Новини.

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. В октябре того же года генпрокурор Незалежной Юрий Луценко сообщил, что ликвидацию экс-депутата заказал Тюрин – бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой, у которой от Тюрина двое детей.

Сама Максакова сначала согласилась с подозрениями, публично заявив, что Тюрин и ей неоднократно угрожал. Однако позже взяла свои слова обратно. На появившееся в СМИ сообщение, что подозрения с Тюрина сняты официально, она отреагировала очень эмоционально:

"Эти домыслы Луценко меня чуть не свели с ума", - написала Максакова в Facebok.

Тюрин изначально отвергал все подозрения в свой адрес. На Украину, где его объявили в розыск, он не поехал, но к российским следователям на допрос пришел и заявил, что не желал Вороненкову смерти.