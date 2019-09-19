Оперная певица узнала все, что говорят мать и первая жена погибшего мужа за ее спиной

Марии Максаковой подготовили неприятный сюрприз. Ей дали увидеть и послушать родственниц бежавшего из России на Украину Дениса Вороненкова, что произвело на артистку неизгладимое впечатление.

Мать и первая жена погибшего мужа певицы прибыли на место его убийства. Они не могли даже подумать, что в это время за ними ведется слежка. и каждое сказанное слово слышит последняя супруга погибшего.

"Хитрая", "Склочная", "Меркантильная", – не стесняясь, позже наперебой сыпали дамы характеристиками Марии. Их речи вызвали у нее ответную реакцию:

"О, господи! Это уже цинизм высшей пробы"

Сенсационную встречу трех женщин "после двух с половиной лет войны" покажут 22 сентября в программе "Новые русские сенсации".

Оперная певица выложила ролик с анонсом передачи на своей странице в Facebook. Ее поклонники не остались равнодушны. "Как-то ну никак не хочется быть на вашем месте Мария... Сколько же вам пришлось пережить. Берегите себя", "Маша, как тут ни крути, ты и есть сенчация!!!", "Хочу пожелать выдержки и взвешенности в слова", "Представляю, как Вам трудно. Но Вы победите! Добротой и честностью", "Ты уже победила! Сил тебе и терпения!", – отметили они.

В начале лета, в свой день рождения, артистка показалась в прозрачном коротком наряде и заговорила о любви. Ранее в ответ на признание Марии по делу о гибели ее мужа ей посоветовали уехать с Украины. А до этого Максакова попала в неловкое положение.